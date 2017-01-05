Депортированный крымчанин Халилов принял решение о выходе из голодовки

Депортированный крымский активист Недим Халилов принял решение о самостоятельном выходе из голодовки, которую объявил конце ноября. Об этом в Фейсбуке сообщил крымскотатарский активист Зевид Газиев.

«Раньше 9 января никаких действий быть не может. Но до 9 нужно жить. Недим принял решение начать самостоятельный выход из состояния голодовки. Хочется верить, что это ему удастся и что возвращаться ему к протесту голодовкой не придется. Для меня это добрый знак. Приветствую всех кто поддерживал Халилова», – написал Газиев.

В начале декабря 2016 года депортированный крымский активист Недим Халилов написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

Халилов объявил голодовку в знак протеста против отсутствия реакции российских органов на его требования.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма.

Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Халилов потребовал официально предоставить ему статус «лицо без гражданства» с указанием национальной принадлежности и отвезти обратно в Крым.