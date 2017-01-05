Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Кризис не помеха для виноделия – сомелье

Дмитрий Сидоренко

Дмитрий Сидоренко

Смотреть комментарии

Геополитика не должна мешать созданию хорошего вина и виноделы должны работать над качеством напитка при любых экономических условиях. Лучшие вина Крыма были созданы именно в тяжелые времена. Об этом 5 января в эфире Радио Крым.Реалии сказал президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

«Знаменитый мускат белый Красного Камня был создан Егоровым (ученый, академик – КР) в 1946 году, фактически это был голоднейший год, это была разруха полная. Но тем не менее, было создано такое величайшее, я считаю, вино, – сказал Сидоренко.

По мнению сомелье, для производства качественного напитка виноделы должны любить свою профессию и на первое место ставитьпроизводство, а не погоню за деньгами.

«Любовь должна быть еще начиная от того, как вы подрезаете лозу, как вы собираете виноград, как вы делаете это вино.То есть не погоня за деньгами, за бизнесом, а именно цель создать хорошее, замечательное вино, которое будет нравится людям», – подчеркнул он.

Виноделие существовало в Крыму еще со времен античности. Об этом свидетельствуют археологические раскопки.

Настоящее развитие виноделия началось в Крыму с начала XIX века.

Компания «Массандра» – крупнейший производитель вина в Крыму. После аннексии Крыма Россией в 2014 году нынешняя власть полуострова передала «Массандру» в управление делами президента Российской Федерации. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщало о планах сохранить бренд «Массандра» и наладить выпуск вин под этой торговой маркой на территории страны.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG