Феодосийская газета «Кафа» отметила 25-летний юбилей

Коллектив газеты «Кафа», которая издается и распространяется в Феодосии, отмечает 25-летний юбилей издания. Об этом сообщается на интернет-странице газеты.

«Однажды очень давно, когда все еще было советским, – мы решили выпустить новую газету. Но нельзя же просто так взять и начать выпускать газету, – конечно! И поэтому я пошла работать в киоск «Союзпечати», – продавать газеты, чтобы понять, что хотят жители Феодосии от прессы. К этому мы будем возвращаться много раз, но тогда стало понятно: местных новостей», – вспоминает учредитель издания Ирина Прокопюк.

В то время издатели почувствовали необходимость в информационном бюллетене города, так появилась газета с объявлениями, которая начинала свой путь с одного печатного листа. На ноги газету ставила вся семья учредителей.

«Тогда еще это был почти семейный бизнес: мой муж писал статьи, сестра собирала рекламу, отец торговал газетами оптом.Собственно, через газету прошла вся семья: дочь фотографировала,сын с семи лет стоял на перекрестке и продавал свежие выпуски «Кафы», а моя свекровь и сейчас, несмотря на возраст, – завхоз в редакции», – пишет учредитель.

Прокопюк рассказала о том как расширялась редакция, увеличивала зону распространения на Керчь и Кировское, как устоялась редакционная политика и зачем в газету включены полосы с развлечением для читателя. Не обошла учредитель стороной и политические события.

«Я не люблю политики, но события последних лет не оставляли газете выбора: нужно было писать и о митингах, и о протестах, и об арестах, – потому что это было важно нашим читателям.Мы всегда подстраиваемся под читателя», – считает учредитель издания.

Сегодня газета имеет собственный сайт, 6,5 тысяч подписчиков ВКонтакте, 4 тысячи читателей на Фейсбуке,около 2 тысяч подписчиков в Одноклассниках и Твиттере. Газета «Кафа» выходит два раза в неделю. Стоимость газеты с доставкой по Феодосии 60 рублей в месяц.