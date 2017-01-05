В Турции подозревают курдских сепаратистов в нападении в Измире

В Турции губернатор провинции Измир, в центре которой в четверг 5 января произошел взрыв и погибли два человека, Эрели Аййилдиз заявил, что, по предварительным признакам, за нападением стоит запрещенная и признанная террористической вооруженная сепаратистская группировка «Рабочая партия Курдистана». Об этом сообщает Радио Свобода.

Ответственность за взрыв заминированного автомобиля у здания суда в этом третьем по величине городе Турции никто пока на себя не взял.

По сообщениям, в результате взрыва погибли работник полиции и работник суда, когда трое нападающих с гранатами и автоматами подъехали на машине со взрывчаткой к блокпосту возле суда и взорвали свой автомобиль. Двоих из нападавших позднее застрелила полиция, третий сбежал, и его еще ищут.

Также в результате взрыва были ранены, по разным данным, от 6 до 10 человек. Украинские дипломаты в Турции проверяют, нет ли среди пострадавших граждан Украины.