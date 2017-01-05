СБУ не сможет запретить въезд президенту Молдовы за высказывания о Крыме

Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым является российским. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «РБК-Украина».

«В частности в ответе на запрос агенства СБУ заявила, что на Додона, как президента страны, распространяется особый статус пересечения границы, в частности, он не должен проходить регистрацию», – говорится в сообщении.

1 ноября 2016 года Додон заявил, что «аннексированный Крым де-факто является частью России». При этом он не дал однозначного ответа, согласен ли признать это в случае избрания президентом.

Немного позднее представители молдавского молодежного движения провели перед посольством Украины в Кишиневе флешмоб «Нам соромно за Додона. Вибачте, будь ласка!». В рамках этого мероприятия жители Молдовы извинились за высказывания Игоря Додона о принадлежности Крыма.