В Севастополь на зимовку прилетели белые лебеди и нырковые утки

На Новый год в Севастополь на зимовку прилетели белые лебеди и черные утки-нырки. Об этом 5 января сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Птицы были замечены в местах своих традиционных зимовок – бухте Омега и в бухте с северной стороны города, где причаливают пассажирские катера.

Местные жители подкармливают хлебом и пирожками прилетевших птиц, которые не боятся ни людей, ни курсирующих пассажирских катеров. В Севастополе лебедей и уток привлекают мягкая зима и незамерзающие бухты.

На 6-7 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом Средиземноморского циклона ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с. Кроме того, 6 и 7 января в Симферополе ожидается очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильные дожди, переходящие в мокрый снег.