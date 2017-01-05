США внесли сына Усамы бин Ладена в перечень террористов

Соединенные Штаты Америки сообщили, что добавили в свой список террористов сына основателя исламистской сети «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. Об этом 5 января информирует Радіо Свобода.

Как сообщили Государственный департамент и Министерство финансов США, Хамза бин Ладен объявлен «всемирным террористом».

В июле прошлого года от имени «Аль-Каиды» была обнародована аудиозапись, в которой, как полагают, Хамза бин Ладен угрожал США местью за ликвидацию его отца и обвинял Вашингтон в «подавлении мусульман».

Аналитики ранее предполагали, что Хамза бин Ладен, как полагают, младший сын Усамы бин Ладена, которому сейчас около 24-25 лет, возможно, готовится взять руководство «Аль-Каидой».

Осаму бин Ладена ликвидировали силы спецназначения США 2011 года на территории Пакистана, где он скрывался.