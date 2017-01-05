В Бахчисарае автомобиль насмерть сбил пешехода – дорожная инспекция

В Бахчисарае 4 января инормарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь по автодороге Симферополь – Севастополь – Бахчисарай 2 км 400 м, в Бахчисарае на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля», – отмечают в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП пешеход 1941 года рождения от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.