Радио Крым.Реалии: Замещение населения в Крыму: повторение советской политики?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о массовой эмиграции россиян в Крым и оттоке украинских граждан. После аннексии полуострова, по официальным данным, свыше 27 тысяч человек покинуло Крым, среди которых этнические украинцы и крымские татары. При этом на полуострове фиксируется увеличение граждан Российской Федерации. Можно ли сегодня говорить о советской политике замещения населения и какую идентичность у жителей Крыма формирует Россия?

Все это ведущий – Максим Кошелев обсуждает с членом Меджлиса крымскотатарского народа – Эскендером Бариевым, а также с психологом из Крыма – Ларисой Волошиной.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.