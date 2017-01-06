Между Крымом и Сочи обещают запустить круизные маршруты

В Крыма поддерживают идею возобновления морского сообщения между полуостровом и Сочи. Об этом 5 января заявил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщают «Новости Крыма».

«Мы поддерживаем не только идею возобновления морских перевозок между Сочи и Крымом, но и идею морских прогулок по Крыму, чтобы можно было, например, из Евпатории доплыть до Ялты или Севастополя, чтобы были экскурсионные программы», – сказал Стрельбицкий.

Он добавил, что новый маршрут между Крымом и Сочи должен начать свою работу в 2017 году. По словам Стрельбицкого ,процесс запуска маршрута находится на контроле президента России Владимира Путина.

2 января стартовал первый рейс, связывающий Крым и Сочи.