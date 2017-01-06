Джон Керри выразил согласие с данными доклада о причастности России к кибератакам

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что согласен с данным разведки о причастности высшего руководства России к кибератакам во время президентской кампании. Об этом сообщает Радіо Свобода.

На пресс-конференции в Вашингтоне на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин именно руководил этими кибератаками на компьютерные системы Демократической партии США Джон Керри ответил: «Я принимаю оценку разведывательных служб США, это шло из самых верхов» российского руководства.

По его словам, и он сам, и президент Барак Обама лично ставили вопрос об этих кибернападениях в разговорах с российскими представителями, требуя от них прекратить эти нападения и предупреждая о решительной ответной реакции.

Ранее в четверг, 5 января, в Конгрессе, в комитете по делам силовых структур Сената, состоялось слушание, посвященное киберугрозам для США, главным образом со стороны России, в первую очередь во время избирательной кампании в прошлом году.

Как говорится в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль стал на значительно более агрессивную позицию в своих кибератак, взяв за цель правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.

При этом, говорится в докладе, только высшие представители руководства России могли дать разрешение на кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательство в американский избирательный процесс – на недавнее похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование.

На слушании главный представитель американской разведки заявил, что кибервмешательство России в избирательный процесс в США было беспрецедентным. Как сказал директор национальной разведки США Джеймз Клаппер, «не думаю, что мы когда-либо имели дело с более агрессивным и прямым усилиями в целях вмешаться в наши избирательные процессы, чем в этот раз». По его словам, кибернападения были лишь одним из аспектов вмешательства России в американский избирательный процесс – среди многих других были: классическая пропаганда, дезинформация или фейковые новости.

В пятницу, 6 января, главы всех американских разведывательных ведомств должны проинформировать избранного президента Дональда Трампа по вопросу кибератак.

Разведывательное сообщество США считает, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на организации Демократической партии и кандидата от этой партии – Хиллари Клинтон.

Трамп неоднократно выражал скептическое отношение к этим выводам.

4 января он повторил утверждение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что Россия не является источником утечки электронных писем, которые, как рассматривается, помешали Клинтон на выборах 8 ноября.

Вечером 4 января газета The Wall Street Journal сообщила о планах будущей администрации реформировать американские разведслужбы, которые Трамп и люди из его окружения, по данным газеты, считают чрезмерно политизированными.