В Советском районе заявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за чумы свиней

В аннексированном Крыму заявили о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Советского района от 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации района.

«4 января 2017 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Советского района рассматривался вопрос об угрозе распространения африканской чумы на территории Советского района в связи с падежом поголовья свиней на территории Дмитровского сельского поселения. По итогам заседания принято решение признать сложившуюся ситуацию, как чрезвычайную биологосоциального характера муниципального уровня», – отметили в ведомстве.

В целях локализации очага африканской чумы, заявили в пресс-службе, проведен сход граждан и ряд инженерных мероприятий: перекрыты проселочные дороги, установлены посты, проведен подворовой обход с привлечением ветеринарной службы и отдела российского МВД Крыма.

Накануне сообщалось, что указом подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова от 28 декабря 2016 года на территории Ленинского района Крыма установлен карантин по африканской чуме свиней.

Жителям сел Ленинского района Крыма, где в ноябре возник очаг африканской чумы свиней, выплатили порядка 4 миллионов рублей компенсации за уничтоженных животных.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.