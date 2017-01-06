Дэн Коутс может стать новым директором Национальной разведки США

Бывшего сенатора-республиканца, 73-летнего Дэна Коутса могут назначить на должность директора Национальной разведки США. Об этом 5 января неофициально сообщили двое сотрудников переходной команды Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Официально о назначении должны объявить до конца недели, отмечает издание.

В Сенате Коутс был членом Комитета по делам разведки. В свое время он выступал в поддержку перехвата электронной корреспонденции лиц, подозреваемых в терроризме, и применения к ним при необходимости жестких методов допроса. Президент Джордж Буш-младший направил его послом в Германию.

Коутс известен как человек, пользующийся авторитетом и среди однопартийцев, и среди демократов. Как заявил один из представителей Демократической партии, «Коутс много знает о Европе и России, и его разногласия с Трампом относительно России вполне вероятны». Имя Коутса вместе с именами пятью американских законодателей находится в российском списке американцев, которым запрещен въезд в Россию за их поддержку введения американских санкций против российских граждан и компаний, имеющих отношение к аннексии Крыма и российскому вмешательству в дела Украины. Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Reuters высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американским разведсообществом, вызвавшим недовольство избранного президента своим предположением, что выиграть выборы ему помог Кремль.

Директор Национальной разведки является основным советником президента США по вопросам внешней разведки, он координирует действия различных американских разведслужб.