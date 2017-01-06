В Крыму заявили о проведении мероприятий по профилактике ДТП «Юный пассажир»

На территории Симферопольского района в аннексированном Крыму проведут профилактические мероприятия «Юный пассажир». Об этом сообщает пресс-служба российского МВД Крыма.

«С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией в Симферопольском районе в период с 6 по 8 января 2017 года будут проведены специальные профилактические мероприятия под условным названием «Юный пассажир», – говорится в сообщении.

В период проведения мероприятий, отметили в пресс-службе, наряды ГИБДД будут осуществлять надзор по выявлению нарушений ПДД водителями, которые перевозят маленьких пассажиров, не соблюдая меры пассивной защиты – без пристегнутых ремней безопасности и вне детских удерживающих устройств (автокресел).

«Обращаем внимание родителей! По данным Всемирной организации здравоохранения, использование в транспортных средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста – на 54%. Применение таких устройств является обязательным для детей до 12-летнего возраста во всех странах с высоким уровнем автомобилизации», – заявили в МВД Крыма.

В ведомстве также подчеркнули, что принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в специальном детском удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз.

«Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло, будет практически невозможно. Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка при дорожно-транспортном происшествии, экстренном торможении или резких маневрах. Его необходимость совершенно очевидна: детское автокресло снижает вероятность смертельной травмы», – заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что за перевозку ребенка без использования удерживающего устройства водитель подвергается штрафу в размере трех тысяч рублей. При этом стоимость детского кресла практически равна штрафу.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.