В США идентифицировали россиян, передавших WikiLeaks взломанную переписку – СМИ

Американские спецслужбы идентифицировали россиян, которые, по утверждениям специалистов, передали взломанную электронную переписку сайту WikiLeaks в попытке повлиять на президентские выборы в США. Об этом сообщает CNN.

По этим данным, ЦРУ определило российских чиновников, которые через третьих лиц по указанию президента России Владимира Путина передали материалы Национального комитета Демократической партии США и лидеров этой партии.

По информации СМИ, эти выводы содержатся в секретной части доклада, который спецслужбы передали президенту Бараку Обаме 5 января и планируют предоставить избранному президенту Дональду Трампу 6 января.

Эти данные имеют важное значение, поскольку основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ранее отрицал получение взломанной переписки от россиян, а Трамп указывал на заявления Ассанжа, когда говорил, что сомневается в причастности России к кибератакам.

Ранее, 5 января, в Конгрессе, в комитете по делам силовых структур Сената прошли слушания, посвященные киберугрозам, в основном со стороны России, в первую очередь во время избирательной кампании в США.

Как отметил директор национальной разведки США Джеймз Клаппер: «Не думаю, что мы когда-либо имели дело с более агрессивными и прямыми усилиями с целью вмешаться в наш избирательный процесс, чем в этот раз».

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что согласен с данным разведки о причастности высшего руководства России к кибератакам во время президентской кампании.