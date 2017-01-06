В Крыму потеплеет, но ожидаются осадки – синоптики

В Крыму 6 января синоптики прогнозируют потепление и сильные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«6 января в Крыму облачно. Сильный дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью до +5, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла», – отмечают синоптики.

По информации подконтрольного Кремлю МЧС Крыма, из-за плохой видимости Керченская паромная переправа приостанавливала работу.

На 6-7 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом Средиземноморского циклона ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с. Кроме того, 6 и 7 января в Симферополе ожидается очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильные дожди, переходящие в мокрый снег.