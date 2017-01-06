В Симферополе заявили о спасении четверых человек из горящего дома

В аннексированном Симферополе 6 января произошел пожар с сильным задымлением в одноэтажном нежилом помещении. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

«Пожар возник в одноэтажном строении, которое не эксплуатируется, однако используется лицами без определенного места жительства. Пожарные провели разведку в задымленных помещениях, в результате которой были обнаружены четверо граждан, проведена их эвакуация из опасной зоны. Трое из них в медицинской помощи не нуждались и были переданы сотрудникам МВД, еще одного передали медикам для госпитализации», – отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, огонь удалось вовремя становить и не допустить его распространения на соседние жилые дома.

«Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, площадь которого составила 100 кв.м. В настоящее время проводятся мероприятия по разбору и проливке конструкций. Причину пожара выясняют эксперты», – подытожили в пресс-службе.

В ноябре 2016 года сообщалось, что с начала года на территории аннексированного Крыма ликвидировали 871 пожар, был спасен 81 человек.