На железнодорожном переезде в Пакистане погибли 7 школьников

В Пакистане 6 января семь школьников погибли на железнодорожном переезде в городе Лодхран, когда поезд наехал на двух рикш. Об этом сообщает Dawn.

По данным полиции, еще пять школьников находятся в критическом состоянии. Все жертвы были в возрасте от пяти до восьми лет, они направлялись в школу.

По предварительным выводам следствия, рикши, очевидно, из-за сильного тумана недооценили скорость поезда, который направлялся в Карачи из восточного города Лахор.

По меньшей мере 12 человек погибли в пакистанском портовом городе Карачи 3 ноября в результате столкновения двух поездов. Не менее 50 человек получили ранения в этом инциденте