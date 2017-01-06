В результате ДТП в Красногвардейском районе погиб человек

В Красногвардейском районе Крыма 5 января произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«Водитель автомобиля ЗАЗ-110307, двигаясь в направлении Симферополя, выехал на полосу предназначенную для движения во встречном направлении, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», который двигался во встречном направлении в сторону Джанкоя», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате столкновения водитель автомобиля ЗАЗ погиб на месте, а два человека, которые находились в иномарке, получили различные травмы.

Накануне сообщалось, что в Бахчисарае автомобиль насмерть сбил пешехода.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.