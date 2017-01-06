На набережной Ялты пройдут рождественские гуляния

В аннексированной Ялте 6 января стартуют рождественские гулянья. В 2017 году основные мероприятия проходят с 6 по 8 января на набережной. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

Как сообщает отдел информационного обеспечения городской администрации, традиционная «Рождественская деревня» будет декорирована в едином праздничном стиле с концертно-развлекательными и тематическими программами, рождественской ярмаркой в стильно украшенных сказочных домиках. Третий фестиваль «Рождественские гуляния» пройдет с ярмаркой товаров крымских мастеров, вертепом, ряжеными, угощениями и хороводами.

«Поскольку 6 января в Рождественский сочельник соблюдается строгий пост и увеселительных мероприятий проводить нельзя, этой день будет посвящен информационно-разъяснительной программе о празднике Рождества, его традициях и обрядах. На большой сцене пройдет полномасштабная театральная постановка по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». До появления на небосводе первой звезды в кулинарных точках рождественской деревни будут предлагать исключительно постные блюда», – отметили в пресс-службе.

Как заявили в ведомстве, торжественное открытие Рождественских гуляний состоится в полдень 7 января.

«Начнется празднование с ряжеными, скоморохами, богатырскими забавами, выступлениями народных коллективов. Будет работать детский павильон, где юные ялтинцы и гости города создадут своими руками рождественские подарки. Все детские обучающие программы будут работать бесплатно. Кроме того, будет работать детская площадка с сеновалом, где можно прыгать, играть и валяться. Для создания сказочной атмосферы в рождественской деревне появится множество арт-объектов и большой Рождественский вертеп», – заявили в администрации Ялты.

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