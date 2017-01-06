Крейсер «Адмирал Кузнецов» покинет зону проведения операции в Сирии – СМИ

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и возглавляемая им группа кораблей покинут зону проведения операции российских воздушно-космических сил в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Герасимов пояснил, пишет издание, что Минобороны России приступило к сокращению группировки российских войск Сирии, и первой зону боевых действий покинет авианосная группа. Точные сроки ее вывода он не уточнил, пишет ТАСС.

В то же время, отметили в издании, командующий российской группировкой войск в Сирии Андрей Картаполов заявил 6 января, что российская морская авиация за минувшие два месяца совершила 420 боевых вылетов, все боевые задачи авианосной группы выполнены. Он также сообщил, что в Сирии создана единая система противовоздушной обороны на основе комплексов С-300 и С-400.

В середине ноября 2016 года в Минобороны России сообщили о крушении истребителя Миг-29, входившего в авиагруппу «Адмирала Кузнецова». В ведомстве заявили, что самолет упал в воду недалеко от авианосца. Пилот был спасен.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в составе корабельной группы ВМФ России находится в Средиземном море. 15 ноября 2016 года он начал наносить удары по целям в Сирии.