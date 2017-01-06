В Севастополе заявили о задержании подозреваемого в крупной краже из магазина

В аннексированном Севастополе задержали мужчину, которого подозревают в краже 40 тысяч рублей из кассы магазина. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и арестовали его. Им оказался 34-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Севастополя», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Накануне в Крыму задержали подозреваемого в краже техники из клиники.