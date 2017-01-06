Ильми Умеров получил новогоднее поздравление от президента Украины

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил о получении новогодней открытки с поздравлениями от президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Умеров намерен обжаловать в суде включение его в перечень террористов и экстремистов России.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826.

Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря 2016 года поздравил автора Крым.Реалии и Радіо Свобода, известного крымского журналиста Николая Семену с Новым годом и Рождеством.