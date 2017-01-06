Правозащитники не нашли Дадина в колонии Алтайского края

Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии России (ОНК) не обнаружили осужденного активиста Ильдара Дадина в пятой исправительной колонии Алтайского края, которую они посетили 6 января. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала супруга Дадина Анастасия Зотова.

Ранее российский правозащитник Любовь Волкова сообщила, что в Ассоциацию независимых наблюдателей России поступила неподтвержденная информация о том, что активист находится именно в колонии Алтайского края.

В четверг, 5 января, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Дадин прибудет к новому месту заключения 9-10 января, после чего ему позволят поговорить по телефону с одним из родственников.

5 декабря стало известно, что Ильдара Дадина этапировали из Сегежской колонии, где, по его словам, он подвергался пыткам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Российские общественные деятели, журналисты, писатели и гражданские активисты требуют от властей немедленно сообщить, где сейчас находится активист.

Ильдар Дадин – единственный в России осужденный по статье о «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий». Он приговорен к двум с половиной годам колонии.