В Евпатории расскажут о рождественских традициях народов Крыма

В Евпаторийском краеведческом музее планируют рассказать о рождественских традициях народов Крыма. Об этом 6 января сообщает Туристический портал Крыма.

«Сотрудники музея расскажут о рождественских обычаях и обрядах славян, греков и немцев, а творческие коллективы местных национально-культурных автономий оживят и дополнят эти рассказы своими выступлениями», – отмечает издание.



В издании проинформировали, что «традиционные рождественские песни исполнит немецкий вокальный ансамбль «Зонненштраль». Детский вокальный ансамбль «Гартен» выступит с литературно-музыкальной композицией о Рождестве. А театр танцев народов мира «Мозаика» покажет театральную инсценировку «Рождественская коляда».

Организаторы сообщают, что мероприятие пройдет 7 января в краеведческом музее Евпатории.

Накануне сообщалось, что на набережной Ялты пройдут рождественские гуляния.