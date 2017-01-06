В Керчи возобновили вырубку деревьев около Приморского парка – СМИ

В аннексированной Керчи возобновили вырубку живых деревьев. Об этом 6 января информирует издание Керчь.ФМ.

«Сообщается о вырубке деревьев возле Приморского и Гагаринского Парка по ул. Войкова 4», – отметили в издании.

Ранее в парках Керчи начали вырубать здоровые деревья. Керчане неоднократно присылали фотографии вырубки здоровых деревьев в Приморском парке. Люди провели митинг, после которого вырубку временно приостановили. Российская прокуратора Керчи нашла нарушения при вырубке деревьев в Приморском парке.

В октябре 2016 года, в рамках реконструкции улицы Пушкина, в Симферополе вырубили 18 лип. В подконтрольной Кремлю прокуратуре Крыма заявили, что ведомство проведет проверку по факту массовой вырубки деревьев в центре Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».