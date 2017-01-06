Журналист The Times: «Россия 24» предложила «участвовать в пропаганде»

Журналист британской газеты The Times Максим Такер обнародовал аудиозапись разговора с, как он утверждает, сотрудницей телеканала «Россия 24», предложившей ему сотрудничество. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам женщины, чей голос звучит на аудиозаписи, сотрудникам телеканала известно о наличии у неких украинских журналистов аудиозаписей разговоров президента Украины Петра Порошенко. Собеседница Такера заверила, что журналисты готовы передать эти записи и Такеру, и «России 24».
На записи слышно, как женщина предложила Такеру приехать на встречу в Москве, чтобы снять сюжет о том, как украинские журналисты передают материалы западному корреспонденту, который в последствии делится ими с российским телеканалом, чтобы придать истории большую правдоподобность.
В разговоре Такер назвал сотрудников «России 24» создателями пропаганды, а предложение собеседницы – «пропагандистской операцией».