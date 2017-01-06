Журналист The Times: «Россия 24» предложила «участвовать в пропаганде»

Журналист британской газеты The Times Максим Такер обнародовал аудиозапись разговора с, как он утверждает, сотрудницей телеканала «Россия 24», предложившей ему сотрудничество. Об этом сообщает Радио Свобода.

​По словам женщины, чей голос звучит на аудиозаписи, сотрудникам телеканала известно о наличии у неких украинских журналистов аудиозаписей разговоров президента Украины Петра Порошенко. Собеседница Такера заверила, что журналисты готовы передать эти записи и Такеру, и «России 24».

На записи слышно, как женщина предложила Такеру приехать на встречу в Москве, чтобы снять сюжет о том, как украинские журналисты передают материалы западному корреспонденту, который в последствии делится ими с российским телеканалом, чтобы придать истории большую правдоподобность.

В разговоре Такер назвал сотрудников «России 24» создателями пропаганды, а предложение собеседницы – «пропагандистской операцией».