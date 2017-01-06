Крымский природный заповедник передан в ведение управделами президента России

Крымский природный заповедник передан в ведение Управления делами президента России, сообщил в интервью ТАСС управляющий делами Александр Колпаков.

«В 2016 году была проведена большая работа по федерализации имущества на территории Республики Крым. Так, для сохранения целостности Крымского природного заповедника и обеспечения его дальнейшего развития проведена работа по передаче Крымского природного заповедника единым комплексом в ведение Управления делами», – сообщил Колпаков.

Колпаков посоветовал всем, кто планирует поездку в Крым, обязательно побывать на экскурсии по заповеднику и непременно заглянуть в местное форелевое хозяйство.

Крымский природный заповедник – крупнейший и старейший заповедник аннексированного Россией полуострова, его площадь – 88601 га.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



