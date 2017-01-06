Радио Крым.Реалии. Евразийский союз: проект туманных перспектив?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают перспективы Евразийского экономического союза. ЕАЭС – это политический или экономический проект, почему его участники не стремятся начинать экономическую интеграцию с Россией, и кто выигрывает от его реализации? На эти вопросы ответят украинский экономист Борис Кушнирук и профессор факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.