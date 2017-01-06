«Кримська світлиця» нуждается в отдельной статье финансирования – Щекун

Для газеты «Кримська світлиця» необходимо выделить отдельную статью финансирования на 2018 год. Вопросом формирования статьи расходов в бюджете страны на следующий год, могут заняться четыре профильных министерства. Такое мнение Крым.Реалии озвучил гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун.

«Кримська світлиця» имеет статус политического инструмента, этот вопрос нужно рассматривать в плоскости министерства информационной политики, министерства по оккупированным территориям, министерства культуры Украины и министерства иностранных дел. Я считаю, что Кабинет министров должен рассмотреть и внести в 2018 году отдельное финансирование, потому что сегодня финансирование «Кримськой світлиці» не на достойном уровне», – сказал Щекун.

Он отметил, что сегодня редакция крымского украиноязычного издания не имеет собственного помещения для работы, занимая места других редакций в издательстве. Нет и необходимой техники – единственный редакционный компьютер подарили волонтеры.

При этом коллектив редакции уже сегодня готов расширять выпуск и создать англоязычную версию издания, однако для воплощения идеи в жизнь также необходима финансовая поддержка, отмечает гендиректор издательства.

«Кримська світлиця» издавалась в Крыму с 1992 года.

14 марта 2016 года вышел приказ гендиректора «Национального газетно-журнального издательства» о переводе редакции из Симферополя в Киев. Победителем объявленного в начале июня конкурса на должность главного редактора газеты «Кримська світлиця» стал симферополец, филолог Виктор Мержвинский.