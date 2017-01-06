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Новости

В Германию из США прибыла бронетехника «для сдерживания» России

Германия – генерал-майор Тимоти Макгайр, заместитель командующего вооруженных сил США в Европе, проводит разгрузку американских военных транспортных средств с транспортного судна в порту в Бремерхафене, 6 января 2017 года

Германия – генерал-майор Тимоти Макгайр, заместитель командующего вооруженных сил США в Европе, проводит разгрузку американских военных транспортных средств с транспортного судна в порту в Бремерхафене, 6 января 2017 года

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В Германию в пятницу, 6 января, на военно-транспортных кораблях США доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения. Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Associated Press.

Около трех с половиной тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне (штат Колорадо), в ближайшие две недели присоединятся, вместе с прибывшей военной техникой, к войскам, уже находящимся в Европе. Пополнение американских войск в Европе означает начало новой фазы операции «Атлантическая решимость», которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.

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