В Германию из США прибыла бронетехника «для сдерживания» России

В Германию в пятницу, 6 января, на военно-транспортных кораблях США доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения. Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Associated Press.

Около трех с половиной тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне (штат Колорадо), в ближайшие две недели присоединятся, вместе с прибывшей военной техникой, к войскам, уже находящимся в Европе. Пополнение американских войск в Европе означает начало новой фазы операции «Атлантическая решимость», которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.