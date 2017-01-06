Кадыров ожидает 100 тысяч туристов в 2017 году в Чечне

Рамзан Кадыров заявил, что Чечня превращается в один из туристических центров России и ждет в 2017 года до 100 тысяч туристов, сообщают Кавказ.Реалии.

Он также отметил, что в минувшем году в Чечне побывали более 80 тысяч человек, не считая неорганизованных туристов и групп.

Излюбленными местами, по словам Кадырова, стали Грозный, Аргун, Гудермес, Беной, Кезеной-Ам.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что бизнесмены из Чеченской Республики реализуют в аннексированном Крыму ряд проектов.

Также Рамзан Кадыровсообщил, что Чечня будет реализовывать в Крыму курортный проект по строительству санатория.