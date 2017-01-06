В Саках почтили память погибших при высадке Евпаторийского десанта, сообщает пресс-служба российского МВД Крыма.

У памятника погибшим сотрудникам ОВД (органам внутренних дел – КР) провели митинг. На встрече присутствовали сотрудники российской полиции, ветераны, представители общественности. Участники митинга почтили память всех погибших минутой молчания, возложили цветы к памятнику десантникам, возведенному на побережье. Как дань памяти погибшим в море был спущен венок.

5 января исполнилось 75 лет со дня высадки Евпаторийского десанта. Десант был частью тактической операции по освобождению Крыма во время Второй мировой войны. На берег моря между Евпаторией и Саками высадился десант морских пехотинцев. Целью операции было отвлечь вражеские силы от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. Евпаторийский десант состоял из усиленного батальона морской пехоты. Многие бойцы погибли при высадке, а оставшиеся сражались с врагом на протяжении трех дней. Из 700 десантников осталось в живых меньше 100.