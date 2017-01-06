В Симферополе сносят спорткомплекс общества «Динамо» вместе с бассейном

Подконтрольные России крымские власти объявили о начале реконструкции комплекса «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» – базы физкультурно-спортивного общества «Динамо», «национализированной» после российской аннексии Крыма. Об этом сообщается в статье Крым.Реалии «Прощай, «Динамо»: В Крыму снесут первый бассейн Яны Клочковой».

В рамках реконструкции под снос попадает бассейн «Динамо» вместе со зрительскими трибунами. Это именно тот бассейн, в котором до 1997 года тренировалась четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, «золотая рыбка» Украины Яна Клочкова.

Решение о сносе бассейна «Динамо», по словам главы подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова, обусловлено якобы невозможностью его восстановления.

«Комплекс построен в 1978 году, основным объектом был плавательный бассейн, 20 лет он функционировал без капитального ремонта, система водоснабжения и водоочистки пришли в негодность. Чаша бассейна не подлежит восстановлению в связи с необратимыми деформациями конструкций, поэтому было принято решение о строительстве на месте открытого плавательного бассейна – крытого многофункционального зала для проведения республиканских, всероссийских и международных соревнований», – цитирует Константинова пресс-служба подконтрольного России парламента Крыма.

Сумма, в которую обойдется проект, изначально составляла 180 миллионов рублей. Такую цифру в 2015 году называл теперь уже бывший министр спорта подконтрольного России правительства Крыма Георгий Шестак. А уже в конце 2016 года глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов озвучил уже другую сумму. Общая стоимость проекта реконструкции, по его словам, составит 600 миллионов рублей. Из них 140 миллионов рублей на строительно-монтажные работы должны быть выделены уже в этом году.

Завершение строительства здесь ожидается в 2019 году.