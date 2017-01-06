Налоговые инспекции Ялты и Алушты объединили, сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу Управления налоговой финансовой службы России по Крыму.

«В связи с реорганизацией ИФНС России по Алуште и переименованием ИФНС (Инспекция федеральной налоговой службы – КР) России по Ялте обращают внимание налогоплательщиков на необходимость указания правильных реквизитов в платежных документах по уплате налогов, сборов, обязательных платежей с 01.01.2017 года», – говорится в сообщении.

С 2017 года начала работать новая единая налоговая инспекция – «Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым».

ИФНС России по Ялте переименована в «Межрайонную ИФНС России № 8 по Республике Крым».

ИФНС России по Алуште реорганизуется путем присоединения к «Межрайонной ИФНС России № 8 по Республике Крым».

Принимать налогоплательщиков будут по прежним адресам.

С конца февраля 2014 года Россия де-факто контролирует территорию Крымского полуострова, а с марта-декабря того же года – распространила на его территорию действие российских законов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



