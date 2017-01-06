Телепроект «Крым.Реалии»: Столкновение с реальной Россией

Этот выпуск мы посвятили одному человеку – хорошо известному предпринимателю Олегу Зубкову. Да, хозяину ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». В 2014 году Зубков публично поддержал аннексию полуострова и даже пообещал, что, в случае необходимости, его львы встанут на защиту Крымского полуострова от украинских радикалов. Однако, за последние три года общего языка с крымскими чиновниками, назначенными Кремлем, господин Зубков найти так и не смог. Бизнес Зубкова получил миллионные штрафы, а сам собственник – три года условно. Теперь Олег Зубков называет крымских чиновников бандитами, а Россию – самым большим рэкетиром.

Как изменился бизнес-климат в Крыму за последние три года, и что происходит с настроениями людей, которые столкнулись с реальной, а не телевизионной Россией – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.