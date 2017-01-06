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Трамп призвал расследовать сообщение СМИ о секретном докладе по российскому кибервмешательству

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Избранный президент США Дональд Трамп призвал провести конгрессное расследование того, каким образом телеканал NBC News сообщил, как утверждается, некоторые детали секретной части отчета спецслужб о кибервмешательстве России в США.

Как написал он в Твиттере, «прошу председателей комитетов Палаты представителей и Сената расследовать передачу NBC совершенно секретных разведывательных данных еще до того, как их увидел я».

А в комментарии The New York Times, обнародованном примерно в то же время на сайте издания, Трамп назвал «политической охотой на ведьм» значительное внимание, уделяемое в последнее время кибервмешательству России в США, в частности, в кампанию президентских выборов. Он напомнил также о значительных объемах кибервмешательства, как полагают, проведенного китайскими хакерами, и спросил, «почему никто не говорит об этом».

Эти заявления появились за считанные часы до того, как Трампу должны были сообщить о данных американских спецслужб о подробностях российского кибервмешательства.

Ранее в пятницу представитель Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что избранный президент США открыто воспримет эти данные американской разведки. Как сказал спикер, будущий президент много раз ставил под сомнение выводы разведки о причастности российского государства к этому кибервмешательству, на планируемом брифинге с главными представителями спецслужб «готов выслушать и понять, как они пришли к таким выводам».

В четверг, 5 января, вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал избранного президента Дональда Трампа «повзрослеть», и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

Избранный президент США Дональд Трамп, известный своей пророссийской позицией, и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки о том, что к кибервмешательствам в президентские выборы в США причастна Россия и ее высшее руководство.

С материалами, с которыми в пятницу должны познакомить Дональда Трампа, в четверг уже познакомили действующего президента Барака Обаму. Несекретную, сокращенную версию этого доклада должны опубликовать на следующей неделе. Средства массовой информации в США сообщают, что в секретной части доклада определены конкретные россияне, которые передали взломанную электронную переписку Демократической партии США для обнародования сайтом WikiLeaks в попытке повлиять на президентские выборы в США.

Ранее в четверг в Конгрессе, в комитете по делам силовых структур Сената, состоялось слушание, посвященное киберугрозами для США, главным образом со стороны России, в первую очередь во время кампании к выборам президента США в прошлом году. Это было первым из ряда запланированных конгрессных мероприятий, имеющих целью выяснить объемы, намерения и цели управляемого властью России вмешательства в компьютерные системы и электронную переписку политических организаций в США, о четких доказательствах которого заявляют американские спецслужбы.

Как говорилось в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугроз для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль занял значительно более агрессивную позицию в своих кибератаках, взяв мишенью правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.

При этом, говорилось в докладе, только высшие представители руководства России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательства в американский избирательный процесс – на похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование.

На слушании главный представитель американской разведки заявил, что кибервмешательство России в избирательный процесс в США было беспрецедентным. Как сказал директор национальной разведки США Джеймз Клаппер, «не думаю, что мы когда-либо имели дело с более агрессивным и прямым усилеям в целях вмешаться в наши избирательные процессы, чем в этот раз».

В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властями России, похитивших электронную переписку аппаратчиков партии, и потом ее обнародовав. 9 декабря издание The Washington Post сообщило, что ЦРУ определило: целью российских хакеров было не только в целом подорвать доверие в американскую избирательную систему, но и конкретно помочь Трампу победить. В тот же день издание The New York Times написало, что разведка США установила: российские хакеры добрались и до компьютеров Республиканской партии, но не обнародовали добытой там потенциально вредной для республиканцев информации.

29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентские выборы в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.

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