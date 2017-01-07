Из заключения освобожден бывший мэр Тбилиси Гиги Углава

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, который обвинялся в растрате государственных средств, 6 января освобожден из заключения, сообщает Эхо Кавказа.

Решение об освобождении Углава принял Апелляционный суд, который переквалифицировал обвинение в превышении должностных полномочий и с учетом закона об амнистии сократил срок пребывания Угулава в тюрьме до 1 года 3 месяцев и 22 дней.

На новость об освобождении бывшего столичного градоначальника откликнулся и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Он приветствовал выход на свободу Гиги Угулава и потребовал от негласного лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили разрешить ему самому въезд в Грузию.

Угулава, против которого также выдвинуты обвинения по другим делам, отбывал наказание в виде лишения свободы сроком в 4,5 года с 18 сентября 2015 года, когда суд признал его виновным в растрате бюджетных средств по т.н. делу «Тбилсервиса». По версии прокуратуры, тогда четыре миллиона лари было потрачено на создание более 760 рабочих мест в муниципальных службах Тбилиси, посредством чего выплачивалась зарплата активистам «Национального движения».

Коллегия Апелляционного суда, состоящая из трех судей, переквалифицировала обвинение в растрате и признала Угулава виновным в превышении служебных полномочий.