Конгресс США официально утвердил победу Трампа

Конгресс США совершил последнюю формальность в избирательном процессе накануне инаугурации избранного президента, официально утвердив победу Дональда Трампа.

Законодатели обеих палат Конгресса на совместной сессии пересчитали и утвердили голоса членов коллегии выборщиков, отданные за него и за его соперницу Хиллари Клинтон: 304 – за Трампа и 227 – за Клинтон.

Некоторые депутаты от Демократической партии возражали против утверждения отдельных голосов выборщиков, но вице-президент Джо Байден, который вел заседание, отклонил их предложения, которые, в любом случае, были символическими: те несколько оспариваемых голосов не изменили общего результата.

Инаугурация Дональда Трампа на посту президента США должна состояться 20 января.