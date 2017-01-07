Отчет разведки США: Путин приказал повлиять на выборы в США в пользу Трампа

В США рассекретили часть доклада спецслужб о кибервмешательствах России, в котором говорится, что на выборы в стране приказал осуществить влияние президент России Владимир Путин.

В докладе говорится, что спецслужбы США дают такую оценку «с высокой уверенностью»; как объясняли ранее, такая формулировка считается практически неопровержимой.



По оценкам разведки, Путин и власти России преследовали цель увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. Россия была намерена подорвать общественное доверие в американский избирательный процесс, очернить Клинтон и повредить ее шансам на избрание и на президентство, говорится в докладе, обнародованном Управлением директора национальной разведки США.



«Россия вмешивалась в выборы не только кибератаками, но и пропагандистской кампанией, включая распространением «фиктивных новостей», и через свои финансируемые государством средства массовой информации, и через посредников, и через оплачиваемых пользователей соцсетей», – сообщила разведка.



В отчете говорится, что вмешательство России не осуществлялось непосредственно в процесс подсчета голосов. Кроме того, в документе предупреждают, что Россия будет пытаться повлиять и на выборы в странах-союзниках США.



Ранее в пятницу с полным текстом доклада, вместе с ее секретной частью, познакомили избранного президента Дональда Трампа, а действующему президенту Бараку Обаме сообщили о ее содержании в четверг.



Трамп после встречи с представителями спецслужб заявил, что это вмешательство «абсолютно не повлияло» на результат выборов. Главным подтверждением этого избранный президент назвал то, что не было никакого вмешательства непосредственно в работу машин для голосования. При этом Трамп не сказал, соглашается ли с материалом доклада о российском кибервмешательстве. Он лишь заявил, что встреча и разговор с руководителями разведывательных служб были конструктивными.



Трамп заявил, что планирует назначить рабочую группу, которая в течение 90 дней с момента его инаугурации 20 января должна представить план борьбы с кибератаками.

Трамп и представители его команды до последнего момента продолжали ставить под сомнение данные американской разведки, что к кибервмешательству в президентских выборах в США причастна Россия и ее высшее руководство.



В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Дональда Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

Ранее в четверг в Конгрессе, в комитете по делам силовых структур Сената, состоялось слушание, посвященное киберугрозам для США со стороны России во время кампании выборов президента в прошлом году.

Как говорилось в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль принял более агрессивную позицию в своих кибератаках.



29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.