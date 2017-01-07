В Севастополе Рождество будут отмечать крестным ходом и народными гуляниями

В Севастополе Рождество будут отмечать крестным ходом, концертами и народными гуляниями. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

«В 12:00 7 января по центральным улицам города в честь Рождества состоится крестным ход», – говорится в сообщении.

В Культурно-информационном центре (КИЦ) состоится народное гуляние «Веселое Рождество», во время которого планируют показать костюмированное театрализованное представление, конкурсы, игры. А в Доме офицеров флота состоится концерт фольклорного ансамбля «Калинка».

«Изначально мы запланированы провести мероприятия на площади перед КИЦ, но если на Рождество будет холодно, то гуляние пройдет в здании», – рассказала подконтрольная Кремлю начальник управления культурной политики и развития искусств Татьяна Андреева.

8 января в КИЦ планируется провести «Губернаторскую новогоднюю елку» для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. Также на празднике смогут присутствовать победители различных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и олимпиад Севастополя.