На Рождество в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму 7 января в связи с неблагоприятными погодными условиями объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«В связи с выходом Средиземноморского циклона 7 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В МЧС призвали соблюдать правила безопасности, по необходимости не выходить из дома.