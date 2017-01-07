За год в Черном и Азовском море выловили 56 тысяч тонн рыбы – СМИ

К концу 2016 года в Черном и Азовском море крымские рыбаки добыли 56 тысяч тонн рыбы. Об этом рассказал подконтрольный России начальник крымского отдела Росрыболовства Виктор Шесслер, сообщает КИА.

«Эти показатели существенно превышают прошлогодние, когда за аналогичный период было добыто 48 259,4 тонны ВБР (водные биоресурсы – КР). При этом в Черном море выловлено около 44 000 тонн, а в Азовском – более 12 000 тонн. По Черному морю рекордными можно назвать уловы хамсы, саргана, черноморско-азовской сельди, камбалы-калкана. В Азовском море отмечаем положительную динамику роста уловов в отношении таких промысловых видов рыбы, как тюлька, пиленгас, черноморско-азовская сельдь, барабуля, ставрида», – сказал Шесслер.

Замруководитель крымского отделения Росрыбаловства Иван Сокол заявил, что из Крыма рыбу поставляют «во многие регионы России».