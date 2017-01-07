Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ в Сирии – Минобороны США

Россия ничего не сделала, чтобы помочь победить «Исламское государство» в Сирии и приняла стратегию, которая «явно мешает США» в других странах. Таким мнением поделился уходящий министр обороны США Эш Картер в интервью The Wall Street Journal.

«Они (Россия – КР) не сделали ничего для борьбы с «Исламским государством». Они борются против умеренной оппозиции вместе с правительством Сирии. Все, что они сделали, было неправильно и прямо противоположно тому, что обещали», – сказал Картер.

По его словам, российские лидеры также не выполнили обещание использовать свои позиции в Сирии, чтобы «облегчить переход» от власти Асада к более широкому правительству, которое включило бы в себя умеренную оппозицию.

«Они этого не сделали, они не способствовали переходу. Они только вдвое ужесточили гражданскую войну», – подытожил Картер.

6 января стало известно, что Минобороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

