Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба правительства аннексированного Крыма.

«Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Этот праздник освещает нашу жизнь светом веры, дарит надежду, учит любви и милосердию. Он пробуждает в нас самые светлые и радостные чувства, даёт силы достойно переносить жизненные трудности, побуждает творить добрые дела, свидетельствующие о нашей вере», – сказал Аксенов.

В поздравлении он также отметил роль православной церкви «в укреплении мира и согласия на крымской земле».