Власти Турции уволили более 6 тысяч госслужащих – СМИ

Власти Турции уволили более 6 тысяч работников бюджетной сферы по обвинению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, подозреваемым в организации вооружённого переворота в июле 2016.

Cреди уволенных более 2,5 тысяч офицеров полиции, более 1,5 тысяч чиновников министерства юстиции, 838 представителей министерства здравоохранения и 360 ученых, сообщает Reuters.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В рамках расследования Анкара задержала и отстранила от должности десятки тысяч граждан. В стране было введено чрезвычайное положение, которое продлили 3 января.

На этой неделе суд в Турции приговорил к пожизненному заключению двух военнослужащих по обвинению в причастности к подготовке путча.