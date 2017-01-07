В США сообщили об усилении безопасности избирательного процесса после кибератак России

В США заявили, что избирательная инфраструктура является критически важной для национальной безопасности. Как пояснил в пятницу министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, это необходимо, учитывая, какую большую роль играют выборы в США, сообщает Радіо Свобода.



Такое решение означает, что все штаты могут в будущем получить помощь от федерального правительства США в защите их избирательных систем от вмешательства иностранных правительств и других хакеров.

Сообщалось, что в течение нескольких месяцев накануне президентских выборов в США состоялись кибератаки в системы регистрации избирателей более 20 штатов.



6 января в США рассекретили часть доклада спецслужб о кибервмешательстве России в избирательный процесс США. В частности, влияние на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин.

По оценке разведки, Путин и власти России хотели увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. Целью России было подорвать общественное доверие в американский избирательный процесс, очернить Клинтон и повредить ее шансам на избрание и на президентство, говорится в докладе, обнародованном Управлением директора национальной разведки США.

Трамп после встречи с представителями спецслужб, которые сообщили ему о деталях кибервмешательства России в избирательный процесс заявил, что это вмешательств «абсолютно не повлияло» на результат выборов. Главным подтверждением этого он назвал то, что не было никакого вмешательства непосредственно в работу машин для голосования.

В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Дональда Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.