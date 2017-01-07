В аэропорту Симферополя задержка рейсов в связи с туманом – СМИ

Туман стал причиной задержки прилета нескольких рейсов в аэропорту Симферополя, рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

«Из-за погодных условий (плохая видимость) на данный момент задерживается прием шести рейсов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Аэропорт работает по фактической погоде. Когда синоптики будут давать «окна», самолеты будут вылетать в пункт назначения», – сообщил Лаптев.

В Крыму 7 января объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер 20-25 м/с.