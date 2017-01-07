В Евпатории проходит «заплыв моржей»

В Евпатории 7 января проходит ежегодный «заплыв моржей». В мероприятии планировали принять участие около 150 участников из Крыма. Об этом сообщает КИА.

«Начало мероприятия в 12:00. В программе – праздничное костюмированное шествие «моржей» от Театральной площади до набережной им. Горького, торжественное открытие с участием морского царя Нептуна (на площадке у скульптуры Геракла), музыкальная разминка, массовый заплыв в акватории Черного моря, культурно-развлекательная программа и церемония награждения наиболее активных пропагандистов здорового образа жизни», – говорится в сообщении.



Организаторами мероприятия выступают администрация аннексированного города, отдел по физической культуре и спорту и евпаторийский физкультурный клуб «Морж».