Демократы в США выразили сомнение, что кибервмешательство России не повлияло на выборы

В США ведущие представители Демократической партии 6 января выразили сомнение в утверждениях избранного президента, представителя Республиканской партии Дональда Трампа, что кибервмешательство России в выборы президента США «абсолютно» не повлияло на их результат, по которому выборы проиграла демократ Хиллари Клинтон.



Как заявили представители партии, которые ознакомились с полной версией отчета американской разведки об этом кибервмешательстве, включая его секретной частью, материалы отчета свидетельствуют о другом.

По словам конгрессмена Адама Шиффа, который является главным представителем Демпартии в комитете Палаты представителей по делам разведки, упомянутое заявление избранного президента «не подтверждается данными брифинга, отчета и здравого смысла».



«Одно дело – говорить об отсутствии вмешательства в подсчет голосов, потому что это правда. Другое дело – утверждать, что ежедневное вбрасывание документов, которые пятнали Клинтон…Последствия этих публикаций в огромной степени пошли на пользу избранному президенту и в ущерб кампании Клинтон – именно этого и пытались добиться россияне», – сказал Шифф.

Лидер демпартийнои меньшинства в Сенате Нэнси Пелоси также отметила, что «политический бандитизм» России повредил кампании Хиллари Клинтон и равнозначен «нападению на американскую демократию».

6 января в США рассекретили часть доклада спецслужб о кибервмешательстве России в избирательный процесс США. В частности, влияние на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин.

По оценке разведки, Путин и власти России хотели увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. Целью России было подорвать общественное доверие в американский избирательный процесс, очернить Клинтон и повредить ее шансам на избрание и на президентство, говорится в докладе, обнародованном Управлением директора национальной разведки США.

Трамп после встречи с представителями спецслужб, которые сообщили ему о деталях кибервмешательства России в избирательный процесс заявил, что это вмешательств «абсолютно не повлияло» на результат выборов. Главным подтверждением этого он назвал то, что не было никакого вмешательства непосредственно в работу машин для голосования.

В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Дональда Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.